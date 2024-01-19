Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cepat dan Mudah dengan e-KYC, Ayo Ajukan Pembiayaan Multiguna di Aplikasi MotionCredit

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |09:59 WIB
Cepat dan Mudah dengan e-KYC, Ayo Ajukan Pembiayaan Multiguna di Aplikasi MotionCredit
MotionCredit cepat dan mudah (Foto: Okezone)
JAKARTAPembiayaan multiguna merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk keperluan tertentu.

Untuk memperoleh pembiayaan tersebut, Anda dapat mengajukan pendanaan kepada lembaga pembiayaan, seperti MNC Finance.

Dengan dukungan teknologi, kini pengajuan pembiayaan kepada MNC Finance dapat Anda lakukan melalui aplikasi MotionCredit dengan memilih MNC Dana Mobil (jaminan BPKB mobil) atau MNC Dana Rumah (jaminan sertifikat rumah).

Untuk dapat melakukan pengajuan pembiayaan, Anda perlu melalui proses Know Your Customer (KYC) dengan melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan.

Namun, Anda tidak perlu khawatir karena saat ini di aplikasi MotionCredit terdapat e-KYC sehingga Anda dapat melengkapi data diri secara electronic. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu mengisi data melalui e-KYC pada aplikasi MotionCredit dengan panduan sebagai berikut:

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
