HOME FINANCE HOT ISSUE

1,98 Juta Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |07:30 WIB
1,98 Juta Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual
Tiket kereta api periode musim libur Lebaran sudah terjual (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat penjualan tiket kereta api (KA) jarak jauh untuk mudik Lebaran 2024 mencapai 61%. Angka itu setara 1,98 juta dari total tiket yang disediakan yakni 3.283.204

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, menyebut jumlah penjualan tiket kereta jarak jauh tersebut tercatat hingga Jumat (29/3/2024) kemarin.

“Berdasarkan pantauan data pada Jumat pukul 08.00, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.987.075 tiket atau 61% dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.283.204 tiket,” ucap Joni dikutip Sabtu (30/3/2024).

Dia memastikan, angka penjualan tiket KA terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

Adapun, kereta api jarak jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran 2024:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)

3. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeg (PP)

4. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)

