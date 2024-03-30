Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Pertamina: Saya Sepakat Izin SPBU Nakal Dicabut

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |11:01 WIB
Bos Pertamina: Saya Sepakat Izin SPBU Nakal Dicabut
Pertamina tutup SPBU yang curang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) siap memcabut izin SPBU yang nakal dalam menjual Bahan Bakar Minyak (BBM). Demikian diungkapkan Direktur Utama perseroan Nicke Widyawati saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta pada Kamis (28/3/2024).

Nicke menegaskan kecurangan yang dilakukan SPBU yang nakal ini tidak bisa ditolerir lagi.

"Saya sepakat sekali dengan tadi yang disampaikan oleh beberapa bapak dan ibu yang menyampaikan harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Saya sangat sepakat kita cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir khususnya adalah konsumen," jelas Nicke.

Kendati demikian diakui Nicke, sebelum mencabut izin tersebut, pihaknya harus lebih dahulu memastikan kelancaran pasokan BBM, termasuk memastikan ada SPBU penggantinya atau tidak.

"Jadi masukan nanti darimasyarakat akan kami lihat, dan satu hal memang ketika kami mencabut izinnya kita harus memastikan bahwa ketersediaan di daerah tersebut harus tersedia," terangnya.

"Jadi harus ada sebelum nanti pengusaha yang baru yang menggantikan, perlu ada temporary facility yang kita provide. Jadi ketegasan kita itu perlu namun kita jg sekaligus harus menjaga serta menjamin bahwa dengan adanya penutupan-penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," lanjut Nicke.

Halaman:
1 2
