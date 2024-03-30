Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Tutup 4 SPBU yang Curang Pertamax Dioplos

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |09:08 WIB
Pertamina Tutup 4 SPBU yang Curang Pertamax Dioplos
Pertamina tutup 4 SPBU curang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menutup sementara empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), setelah Bareskrim Polri mengungkapkan adanya praktik pemalsuan BBM RON 92 alias Pertamax. Adapun empat SPBU itu tersebar di Jakarta, Depok, dan Tangerang.

Rinciannya, SPBU 34.151.42 yang berlokasi di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, di Karang Tengah dan SPBU 34.151.39 di Jalan KH. Hasyim Ashari, Pinang, keduanya di Kota Tangerang, Banten.

Dua lainnya, SPBU 34.115.09 di Jalan Arteri Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan SPBU 34.169.24 di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Regional JBB, Eko Kristiawan, mengatakan penutupan empat SPBU terhitung sejak 28 Maret 2024 sampai proses investigasi dan proses hukum oleh pihak berwenang selesai.

“Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan penghentian operasional sementara kepada 4 SPBU tersebut terhitung mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan proses investigasi serta proses hukum dengan pihak berwenang selesai,” ujar Eko saat dihubungi MNC Portal, Jumat (29/3/2024).

Menurutnya, usai kasus tersebut ramai diberitakan media massa, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pemeriksaan di SPBU 34-15139, SPBU 34-15142 di Kota Tangerang, SPBU 34-16924 Depok, serta SPBU 34-11509 Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174173/bbm_pertamina-PSbh_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM, Pertamina: Praktik Internasional Energi Rendah Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173900/motogp-kL3q_large.jpeg
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172102/pertamina-hqUW_large.jpg
Jadi Powerhouse Ekonomi, Ini Tugas Pertamina Salurkan BBM dan LPG ke Seluruh RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171581/hasan_nasbi-16hF_large.jpg
Segini Gaji yang Diterima Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171149/bahlil-ywpM_large.jpg
Bahlil Sentil Pertamina: Tingkatkan Pelayanan dan Kualitas BBM! Jangan Kalah dari Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171145/dirut_pertamina-Euda_large.jpg
Dirut Pertamina soal Impor BBM Satu Pintu, Jamin Transparansi Harga dengan SPBU Swasta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement