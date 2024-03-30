Pertamina Tutup 4 SPBU yang Curang Pertamax Dioplos

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menutup sementara empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), setelah Bareskrim Polri mengungkapkan adanya praktik pemalsuan BBM RON 92 alias Pertamax. Adapun empat SPBU itu tersebar di Jakarta, Depok, dan Tangerang.

Rinciannya, SPBU 34.151.42 yang berlokasi di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, di Karang Tengah dan SPBU 34.151.39 di Jalan KH. Hasyim Ashari, Pinang, keduanya di Kota Tangerang, Banten.

Dua lainnya, SPBU 34.115.09 di Jalan Arteri Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan SPBU 34.169.24 di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Regional JBB, Eko Kristiawan, mengatakan penutupan empat SPBU terhitung sejak 28 Maret 2024 sampai proses investigasi dan proses hukum oleh pihak berwenang selesai.

“Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan penghentian operasional sementara kepada 4 SPBU tersebut terhitung mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan proses investigasi serta proses hukum dengan pihak berwenang selesai,” ujar Eko saat dihubungi MNC Portal, Jumat (29/3/2024).

Menurutnya, usai kasus tersebut ramai diberitakan media massa, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pemeriksaan di SPBU 34-15139, SPBU 34-15142 di Kota Tangerang, SPBU 34-16924 Depok, serta SPBU 34-11509 Jakarta Barat.