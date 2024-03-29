Ada Pemalsuan Pertamax di 4 SPBU, Pertamina Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Banten sesuai standar. Hal ini bertepatan dengan Bareskrim Polri membongkar pemalsuan Pertamax di empat SPBU berbeda.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melakukan uji tera di SPBU wilayah Banten pada Rabu (27/3/2024). Pengujian dilakukan di SPBU 34.151.38 Rest Area KM 13,5 (Jakarta - Merak), SPBU KM 14,5 (Merak - Jakarta), SPBU 34.421.09, dan SPBU 34.421.10 di Rest Area Toll KM 68A dan 68B.

Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan keakuratan alat ukur BBM dan menjamin kualitas BBM di SPBU wilayah Sales Area Banten.

Sales Area Manager Banten, Joko Priyambodo, menyampaikan uji tera di SPBU wilayah Banten ini dilakukan dengan pemeriksaan Quality and Quality (QQ) Control, pengecekan fisik dan tera dispenser, dipstik, dan pengecekan kadar air di tangki timbun.

"Berdasarkan pengecekan fisik menyeluruh dan uji tera, SPBU dalam kondisi sesuai standar baik fisik maupun kualitas BBM-nya," ujar Joko, Jumat (29/3/2024).