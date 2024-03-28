Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amankan BBM dan LPG saat Mudik Lebaran 2024, Ini Pesan Komisi VI ke Pertamina

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |21:32 WIB
Amankan BBM dan LPG saat Mudik Lebaran 2024, Ini Pesan Komisi VI ke Pertamina
Stok BBM pada Ramadhan dan Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VI DPR RI menilai persiapan Pertamina menghadapi Ramadhan dan Lebaran 2024 dalam mengamankan pasokan BBM dan LPG lebih baik.

Pertamina telah menyiapkan pasokan dan distribusi BBM serta LPG untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Pernyataan tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Pertamina yang dibacakan pimpinan rapat Sarmuji, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

“Komisi VI DPR menerima penjelasan dan apresiasi terkait Pertamina dalam menghadapi mudik Ramadhan dan Idulfitri 1445 H,” kata Sarmuji.

Anggota Komisi VI Herman Khaeron juga menilai persiapan Pertamina dalam menghadapi cuti Lebaran tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, Pertamina bukan cuma mengantisipasi arus mudik tetapi juga arus balik Lebaran.

“Saya memberikan apresiasi bahwa kesiapan Idulfitri dari tahun ke tahun semakin baik dan semakin terencana, serta dipersiapkan dengan baik. Dulu nggak pernah ada armada penjemput. Sekarang ada motor-motor yang siap mengantar BBM saat terjadi kemacetan. Terima kasih karena semakin tahun menyiapkan dengan semakin baik,” ujar Herman.

