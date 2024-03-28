Segini Stok BBM dan LPG di RI Jelang Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tersedia selama periode Hari Raya Idul Fitri 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, mengatakan untuk mengamankan pasokan tersebut pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dari hulu hingga hilir.

Dari sisi hulu, kata Fadjar, stok minyak mentah di PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mencapai 25,5 hari. Sehingga, stok ini cukup selama masa Satgas RAFI 2024 yang telah bertugas mulai 25 Maret sampai 21 April 2024 mendatang.

"Jadi ini overview bahwa untuk satgas RAFI 2024, stok minyak mentah kita ini per bulan Maret mencapai 25,5 hari. Jadi stocknya hampir 1 bulan," jelas Fadjar dalam acara Buka Bersama Media di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Fadjar juga memastikan pihaknya memiliki cukup kapasitas dan pasokan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dengan kapasitas pengolahan Pertamina yang mencapai 908.000 barel per hari, Fadjar menilai tidak perlu ada kekhawatiran terhadap ketersediaan minyak mentah untuk diproses.

"Jadi kita pastikan bahwa stok untuk minyak mentah itu aman. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran dengan kapasitas pengolahan mencapai 908 ribu barel per hari," urainya.