Apakah Harga BBM Pertamina Naik pada 1 April 2024?

JAKARTA - Apakah harga BBM Pertamina naik pada 1 April atau jelang Lebaran 2024? Pada bulan Maret ini, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM, berbeda dengan kompetitor lainnya seperti Shell, Vivo hingga BP AKR yang menaikkan harga BBM miliknya.

Biasanya setiap awal bulan, badan usaha melakukan penyesuaian harga BBM dengan mempertimbangkan beberapa faktor, utamanya pergerakan harga minyak dunia.

Menurut sumber Okezone, Pertamina tidak akan menaikkan harga BBM pada April 2024. Hal ini sesuai arahan dari pemerintah.

"Kita ikuti arahan pemerintah, harga BBM pada April tidak naik," kata sumber tersebut, Jakarta, Jumat (29/3/2024).

Saat ini pihaknya justru fokus pada pengamanan distribusi BBM dan LPG pada periode mudik dan arus balik Lebaran 2024.

Pertamina kembali membentuk satuan tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) di tahun 2024. Hal itu untuk memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG menjelang masa arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tetap aman.