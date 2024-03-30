Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

15 Aplikasi Penghasil Uang 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:02 WIB
15 Aplikasi Penghasil Uang 2024
15 aplikasi penghasil uang 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 15 Aplikasi penghasil uang 2024. Banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk meraup cuan.

Di era digital masyarakat bisa menghasilkan uang di manapun, kapan pun. Dengan kecanggihan teknologi, orang bisa menghasilkan uang dari mana saja, termasuk lewat aplikasi.

Aplikasi penghasil uang adalah aplikasi yang memberikan imbalan berupa uang tunai atau pulsa kepada penggunanya yang melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Aktivitas tersebut bisa berupa menonton video, mengisi survei, bermain game, mengunduh aplikasi, dan lain-lain.

Dengan menggunakan aplikasi penghasil uang, pengguna bisa mendapatkan uang tambahan dengan mudah dan cepat. Pengguna hanya perlu memiliki HP Android atau iOS yang terhubung dengan internet, dan bisa mulai menghasilkan uang kapan saja dan di mana saja.

Tentu saja, aplikasi tidak bisa diandalkan sebagai sumber penghasilan utama Anda. Namun, aplikasi ini bisa menjadi alternatif yang menarik untuk mengisi waktu luang dengan cara yang produktif dan menyenangkan.

Ada banyak aplikasi penghasil uang yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Berikut adalah 15 aplikasi penghasil uang 2024 yang dirangkum Okezone, Sabtu (30/3/2024).

1. TikTok

2. Snack Video

3. Helo

4. Hago

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
