Tips Pakai THR untuk Mudik, Anti Boncos!

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran ada yang sebagian sudah cair. Oleh karena itu, diingatkan untuk mengatur penggunaan THR supaya tidak boncos dalam merayakan hari raya Lebaran 2024.

Perencana Keuangan Andy Nugroho mengungkapkan, THR ternyata dapat digunakan untuk mudik. Namun, sebelum itu perlu membuat estimasi pengeluaran agar uang yang digunakan lebih efisien.

“Bila kita akan mudik, sebelum mudik juga sebaiknya membuat estimasi pengeluaran yang akan kita lakukan, mulai dari yang fixed sudah bisa ditebak harganya sampai yang masih berupa variable alias bisa lebih tinggi atau lebih rendah pengeluarannya. Yang sudah fixed itu semisal harga tiket moda transportasi yang kita pilih (kalau naik kendaraan umum), atau biaya bensin dan tol (bila naik kendaraan pribadi),” kata Andy, saat dihubungi Tim Okezone.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Penghasil Uang Langsung Cair ke Rekening Cocok untuk Menambah THR

Selain itu, bagi masyarakat yang membutuhkan penginapan saat mudik juga perlu membuat pos keuangan khusus. Hal ini karena saat mudik, akan banyak pos kebutuhan lain seperti makan dan keperluan silaturahmi lainnya.