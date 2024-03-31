5 Fakta Tarif Tol Mudik Lebaran, Ada Diskon 20%

JAKARTA - Menjelang mudik lebaran, banyak penerapan diskon tarif tol diberikan kepada pengguna jalan tol. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi penguraian arus mudik dan balik yang berpotensi mengalami kepadatan pada hari tertentu.

“Menyambut momen lebaran tahun ini, Astra Infra berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini” ujar Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Berikut Okezone merangkum 5 fakta tarif tol mudik lebaran, bakal naik? Minggu, (31/3/2024).

1. Tidak Ada Kenaikan Tarif Tol

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan tidak ada kenaikan tarif tol baru menjelang atau selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan, saat ini pihaknya telah menyurati Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait tidak adanya jalan tol yang melakukan penyesuaian tarif selama periode libur lebaran berlangsung. Meskipun beberapa ruas tol secara periodik sudah waktunya untuk melakukan penyesuaian tarif.

"Kayaknya tidak ada (kenaikan tarif baru), kita sudah minta kemarin untuk pada H-3 minggu lebaran tidak ada eksekusi kenaikan tarif," ujar Tulus.