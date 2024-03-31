Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2,1 Juta Tiket Kereta Api Telah Terjual hingga H-10 Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |17:11 WIB
2,1 Juta Tiket Kereta Api Telah Terjual hingga H-10 Lebaran
Mudik Lebaran Naik Kereta Api. (Foto: Okezone.com/KAI)
JAKARTA - KAI mencatat 2,1 juta lebih atau 65% tiket kereta api jarak jauh (KAJJ) telah terjual hingga H-10 Lebaran atau hari ini. Adapun tiket yang disediakan pada masa angkutan lebaran sebanyak 3,2 juta lebih selama periode 31 Maret-22 April 2024.

"Total tiket KA Jarak Jauh yang sudah terjual sebanyak 2.136.324 dan total tempat duduk yang disediakan untuk KA Jarak Jauh sebanyak 3.283.204. Okupansi: 65%," kata Joni saat dikonfirmasi, Minggu (31/3/2024).

Joni memprediksi jumlah tiket akan terus meningkat seiring masih berlangsungnya proses penjualan.

"Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung," ujarnya.

Berikut perjalanan KAJJ masa angkutan Lebaran 2024 yang menjadi favorit:

1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)

3. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)

4. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP)

5. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP).

Telusuri berita finance lainnya
