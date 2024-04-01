Mudik Lebih Awal Dapat Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak

JAKARTA - Akan ada diskon tarif tol Tangerang-Merak sebesar 10%. Hal ini berlaku selama periode lebaran yang diharapkan akan menjadi insentif agar masyarakat mudik lebih awal.

Direktur Teknik dan Operasi Astra Tol Tamer, Rinaldi menyampaikan pihaknya berharap pengguna jalan untuk segera memastikan kesiapan perjalanan dengan memeriksa kondisi kendaraan. Selain itu, diimbau juga untuk menjaga fisik dengan memanfaatkan waktu singgah 30 menit di rest area saat lelah berkendara, serta kecukupan di saldo uang elektronik (UE) untuk kelancaran transaksi di Gerbang Tol.

"Kami berharap melalui layanan diskon tarif, dan info lalu lintas update ini, dapat memberikan kesan perjalanan mudik dan balik Lebaran tahun ini Penuh Makna bersama keluarga," ujar Rinaldi, dikutip Senin (1/4/2024).

Namun, diskon tarif tol tersebut hanya berlaku bagi kendaraan Gol. 1 (Kendaraan Penumpang). Hal ini juga dengan ketentuan jarak terjauh dari Gerbang Tol Cikupa sampai Gerbang Tol Merak, begitupun sebaliknya.

Adapun jadwal diberlakukannya tarif tol yang hanya berlaku 4 hari sebagai berikut:

1. Arus mudik, mulai tanggal 1 April 2024, pukul 00.00 WIB s.d 2 April 2024, pukul 24.00 WIB

2. Arus balik, mulai tanggal 17 April 2024, pukul 00.00 WIB s.d 18 April 2024, pukul 24.00 WIB.