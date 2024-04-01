Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Lebih Awal Dapat Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |05:05 WIB
Mudik Lebih Awal Dapat Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak
Mudik Lebih Awal Dapat Diskon Tarif Tol. (Foto; okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Akan ada diskon tarif tol Tangerang-Merak sebesar 10%. Hal ini berlaku selama periode lebaran yang diharapkan akan menjadi insentif agar masyarakat mudik lebih awal.

Direktur Teknik dan Operasi Astra Tol Tamer, Rinaldi menyampaikan pihaknya berharap pengguna jalan untuk segera memastikan kesiapan perjalanan dengan memeriksa kondisi kendaraan. Selain itu, diimbau juga untuk menjaga fisik dengan memanfaatkan waktu singgah 30 menit di rest area saat lelah berkendara, serta kecukupan di saldo uang elektronik (UE) untuk kelancaran transaksi di Gerbang Tol.

"Kami berharap melalui layanan diskon tarif, dan info lalu lintas update ini, dapat memberikan kesan perjalanan mudik dan balik Lebaran tahun ini Penuh Makna bersama keluarga," ujar Rinaldi, dikutip Senin (1/4/2024).

Namun, diskon tarif tol tersebut hanya berlaku bagi kendaraan Gol. 1 (Kendaraan Penumpang). Hal ini juga dengan ketentuan jarak terjauh dari Gerbang Tol Cikupa sampai Gerbang Tol Merak, begitupun sebaliknya.

Adapun jadwal diberlakukannya tarif tol yang hanya berlaku 4 hari sebagai berikut:

1. Arus mudik, mulai tanggal 1 April 2024, pukul 00.00 WIB s.d 2 April 2024, pukul 24.00 WIB

2. Arus balik, mulai tanggal 17 April 2024, pukul 00.00 WIB s.d 18 April 2024, pukul 24.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement