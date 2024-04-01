Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

97 Ribu Penumpang Menyeberang dari Jawa ke Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |07:35 WIB
97 Ribu Penumpang Menyeberang dari Jawa ke Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2024
Pemudik kapal laut mulai menyebrang ke pulau sumatera (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 97.176 penumpang yang menyeberang dari pulau Jawa ke Sumatera sejak 28 Maret 2024. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat jumlah kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera berada di posisi 24.184 pada periode yang sama. Jumlah tersebut pun didominasi oleh kendaraan pribadi dan truk.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan pergerakan penumpang dan kendaraan diperoleh pihaknya melalui posko pantauan ASDP di Cabang Merak, Banten. Menurutnya, pada periode itu terjadi kenaikan trafik penumpang dan kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera, meski belum signifikan.

“Pelabuhan Merak sudah mulai didatangi pemudik karena kebetulan di H-10 Idul Fitri ini jatuh bersamaan dengan libur panjang akhir pekan perayaan Paskah,” ujar Shelvy dikutip Senin (1/4/2024).

Dia mencatat, trafik kendaraan pribadi naik 34% menjadi 12.512 unit, dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu sebesar 9.336 kendaraan.

Kendaraan roda empat mengalami peningkatan paling signifikan yakni sekitar 36% atau 9.670 unit dibandingkan tahun lalu yaitu, 7.095 kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua naik 26% menjadi 2.842 unit.

Adapun, tren kenaikan pejalan kaki hingga 25% atau 4.888 orang, bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 3.893 orang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement