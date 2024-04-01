97 Ribu Penumpang Menyeberang dari Jawa ke Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2024

Pemudik kapal laut mulai menyebrang ke pulau sumatera (Foto: okezone)

JAKARTA – Sebanyak 97.176 penumpang yang menyeberang dari pulau Jawa ke Sumatera sejak 28 Maret 2024. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat jumlah kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera berada di posisi 24.184 pada periode yang sama. Jumlah tersebut pun didominasi oleh kendaraan pribadi dan truk.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan pergerakan penumpang dan kendaraan diperoleh pihaknya melalui posko pantauan ASDP di Cabang Merak, Banten. Menurutnya, pada periode itu terjadi kenaikan trafik penumpang dan kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera, meski belum signifikan.

“Pelabuhan Merak sudah mulai didatangi pemudik karena kebetulan di H-10 Idul Fitri ini jatuh bersamaan dengan libur panjang akhir pekan perayaan Paskah,” ujar Shelvy dikutip Senin (1/4/2024).

Dia mencatat, trafik kendaraan pribadi naik 34% menjadi 12.512 unit, dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu sebesar 9.336 kendaraan.

Kendaraan roda empat mengalami peningkatan paling signifikan yakni sekitar 36% atau 9.670 unit dibandingkan tahun lalu yaitu, 7.095 kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua naik 26% menjadi 2.842 unit.

Adapun, tren kenaikan pejalan kaki hingga 25% atau 4.888 orang, bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 3.893 orang.