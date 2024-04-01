Kereta Jadi Angkutan Favorit Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencatat kereta api menjadi moda transportasi paling diminati pemudik. Hal ini merupakan kajian yang telah dilakukan survei dengan hasil 193 juta potensi perjalanan lalu lintas mudik tahun ini.

Ketua MTI Tory Damantoro menyebut, beberapa hal yang banyak disoroti adalah kuota mudik gratis yang banyak diminati masyarakat seperti tahun sebelumnya. Namun untuk tahun ini kereta api menjadi moda transportasi yang banyak diminati.

"Diprediksi kereta api menjadi moda transportasi yang banyak diminati masyarakat," ujar Tory, dalam konferensi pers MTI, di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) menunjukkan, kereta api merupakan angkutan mudik lebaran paling banyak dipilih masyarakat, yaitu sebanyak 39,32 juta orang (20,3%).

Lalu, diikuti angkutan berupa bus sebanyak 37,51 juta orang (19,4%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,3%), dan sepeda motor sebesar 31,12 juta orang (16,07%).

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan jumlah pergerakan masyarakat saat musim mudik Lebaran 2024 diprediksi mencapai 193,6 juta orang atau mencapai 71,7% dari total jumlah penduduk Indonesia.