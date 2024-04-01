Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ungkap Alasan Cabut 2.051 Izin Tambang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:36 WIB
Bahlil Ungkap Alasan Cabut 2.051 Izin Tambang
Menteri Bahlil Ungkap Alasan Cabut IUP. (foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pihaknya mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari target 2.078 izin.

Menurutnya, pencabutan IUP menjadi wewenangnya selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No.1 tahun 2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Dalam konteks itu saya hanya bahas tentang IUP, jadi setelah dilakukan verifikasi oleh kementerian teknis, ini dibawa ke satgas 2.078 IUP tersebut. Satgas ini satgas nomor 1 tahun 2022. Lalu kemudian kita cabut atas rekomendasi kementerian teknis. Ini adalah mekanisme urutannnya," terang Bahlil saat Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Senin (1/4/2024).

Diakui Bahlil setelah mencabut IUP itu pihaknya masih memberikan ruang kepada teman-teman penngusaha yang merasa keberatan. Sebab katanya, alasan pencabutan IUP ini sudah diumumkan berkali-kali dan sudah dari jauh-jauh hari.

"Pertama adalah izinnya sudah ada, tidak diurus perkembangan izinnya. Kedua, izinnya ada digadaikan di bank," urainya.

Lalu, ada perusahaan tambang yang sudah memiliki IUP untuk kebutuhan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham, namun dana hasil IPO tidak dipakai mengelola investasi. Lalu pemegang IUP dinyatakan pailit.

Alasan pencabutan selanjutnya yaitu, pengusaha yang tidak mengurus RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sesuai ketentuan.

"Kemudian RKAB 3 tahun tidak diurus. Ini syarat-syarat yang dibuat. Terkecuali adalah RKAB tidak dibuat karena izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) nya belum dikeluarkan," tutupnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement