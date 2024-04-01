Mentan Pastikan Pecat dan Copot Pejabat Kementan yang Terindikasi Korupsi

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tidak ada toleransi bagi siapa saja pengusaha maupun pegawai di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melanggar aturan seperti menerima maupun memberi gratifikasi.

"Tidak boleh ada pengusaha maupun pegawai kementan yang menerima fee. Kalau ada yang seperti itu saya pastikan pecat dan copot. Jadi jangan coba-coba menggoda orang pertanian maupun coba-coba menerima keuntungan," ujar Mentan dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (1/4/2024).

Saat ini pemerintah tengah fokus pada pengerjaan pompanisasi sebagai solusi cepat dalam mengejar dan meningkatkan produksi yang sempat turun akibat cuaca buruk el nino.

Selain itu, Pemerintah juga telah resmi menambah alokasi pupuk subsidi menjadi Rp28 triliun pada tahun 2024. Karena itu, semua yang berkaitan dengan pengadaan baik alsintan maupun pupuk harus dijaga bersama-sama.

"Pengadaan alat mesin pertanian, pengadaan pupuk dan seterusnya jangan lagi ada yang dipersulit. Ingat pengusaha juga bagian dari kita sehingga masalah perizinan dan segala macamnya harus disederhanakan supaya bisa cepat karena kita harus kejar tanam," sambungnya.

Mentan juga mengaku pernah memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang fee. Mentan juga mengaku telah menggiring para pengusaha ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol dengan mafia.