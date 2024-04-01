Selain Snack Video APK Apa yang Menghasilkan Uang? Ini Jawabannya

JAKARTA – Selain Snack Video APK apa yang menghasilkan uang? ini jawabannya. Ada beberapa aplikasi yang bisa menghasilkan uang dengan mudah.

Aplikasi penghasil uang ini bisa dijadikan pendapatan sampingan. Salah satu aplikasi yang terkenal bisa menghasilkan uang adalah aplikasi Snack Video.

Lalu selain Snack Video APK apa yang menghasilkan uang? ini jawabannya.

Beberapa aplikasi memberikan imbalan berupa uang tunai atau pulsa kepada penggunanya yang melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Aktivitas tersebut bisa berupa menonton video, mengisi survei, bermain game, mengunduh aplikasi, dan lain-lain.

Berikut adalah apliasi pengasil uang selain Snack Video yang diragkum Okezone, Senin (1/4/2024).

1. Cash App

Cash App adalah aplikasi yang memberikan imbalan berupa uang tunai kepada penggunanya yang melakukan transaksi keuangan di dalamnya. Aplikasi digunakan untuk mengirim atau menerima uang, membayar tagihan, membeli atau menjual Bitcoin, atau menginvestasikan uang di pasar saham.

2. BuzzBreak

BuzzBreak adalah aplikasi yang mirip dengan Cashzine, yaitu memberikan imbalan berupa uang tunai atau pulsa kepada penggunanya yang membaca berita atau artikel di dalamnya. Ada berbagai kategori berita yang sesuai dengan minat Anda, seperti viral, lucu, selebriti, teknologi, dan lain-lain.