Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Kapital (BCAP) Kantongi Pendapatan Rp2,95 Triliun Sepanjang 2023

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |09:14 WIB
MNC Kapital (BCAP) Kantongi Pendapatan Rp2,95 Triliun Sepanjang 2023
Pendapatan MNC Kapital alami kenaikan sepanjang 2023 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melaporkan hasil kinerja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan mengantongi pendapatan konsolidasian sebesar Rp2,95 triliun atau tumbuh 3,7% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Melansir keterangan tertulis perseroan, Selasa (2/4/2024), pendapatan BCAP tahun 2023 mayoritas berasal dari bunga dan dividen yang mencapai 63,5% dari total pendapatan konsolidasian, dengan nominal sebesar Rp1,87 triliun atau naik 12,2% yoy dari Rp1,67 triliun pada 2022.

Di samping itu, pendapatan premi bersih Perseroan tercatat meningkat 6,2% yoy menjadi Rp348,8 miliar, pendapatan digital berhasil menanjak 12,5% yoy menjadi Rp326,9 miliar, pendapatan pasar modal menyentuh Rp301,4 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah dan operasional lainnya masing-masing sebesar Rp27,4 miliar dan Rp75,0 miliar pada akhir Desember 2023.

Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp77,6 miliar pada FY-2023, dengan total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp55,9 miliar.

Secara kuartalan, total pendapatan Perseroan di sektor digital terus menunjukkan tren positif yaitu dari Rp70,7 miliar pada kuartal III-2023 menjadi Rp80,6 miliar pada kuartal IV-2023, atau meningkat 13,9%. Pendapatan premi bersih juga mengalami peningkatan sebesar 46,6% dari Rp80,9 miliar di kuartal III-2023 menjadi Rp118,5 miliar pada kuartal IV-2023.

Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, pendapatan Perseroan dari premi bersih melambung hingga 108,5% dari Rp56,8 miliar pada kuartal IV-2022 menjadi Rp118,5 miliar di kuartal akhir 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175684/okejek-yhRd_large.jpg
Efisiensi Pembayaran bagi Driver dan Pengguna, Okejek Siap Ganti Sistem Saldo Tunai ke MotionPay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175662/mnc_kapital-gIir_large.jpg
Kolaborasi dengan Okejek, MotionPay: Dorong Inklusi Keuangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175659/mnc_kapital-hR0B_large.jpg
MNC Kapital (BCAP) Kerja Sama dengan Okejek, Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165103/mnc_kapital-zs3N_large.jpg
MNC Kapital (BCAP) Perkuat Sinergi Pembayaran Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165101/mnc_kapital-Fjqg_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Jadi Mitra Strategis Teknologi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159606/pendapatan_mnc_kapital-XnAW_large.jpg
Pendapatan MNC Kapital (BCAP) Tembus Rp1,87 Triliun di Semester I-2025, Naik 22,3%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement