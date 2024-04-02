JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melaporkan hasil kinerja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan mengantongi pendapatan konsolidasian sebesar Rp2,95 triliun atau tumbuh 3,7% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Melansir keterangan tertulis perseroan, Selasa (2/4/2024), pendapatan BCAP tahun 2023 mayoritas berasal dari bunga dan dividen yang mencapai 63,5% dari total pendapatan konsolidasian, dengan nominal sebesar Rp1,87 triliun atau naik 12,2% yoy dari Rp1,67 triliun pada 2022.
Di samping itu, pendapatan premi bersih Perseroan tercatat meningkat 6,2% yoy menjadi Rp348,8 miliar, pendapatan digital berhasil menanjak 12,5% yoy menjadi Rp326,9 miliar, pendapatan pasar modal menyentuh Rp301,4 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah dan operasional lainnya masing-masing sebesar Rp27,4 miliar dan Rp75,0 miliar pada akhir Desember 2023.
Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp77,6 miliar pada FY-2023, dengan total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp55,9 miliar.
Secara kuartalan, total pendapatan Perseroan di sektor digital terus menunjukkan tren positif yaitu dari Rp70,7 miliar pada kuartal III-2023 menjadi Rp80,6 miliar pada kuartal IV-2023, atau meningkat 13,9%. Pendapatan premi bersih juga mengalami peningkatan sebesar 46,6% dari Rp80,9 miliar di kuartal III-2023 menjadi Rp118,5 miliar pada kuartal IV-2023.
Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, pendapatan Perseroan dari premi bersih melambung hingga 108,5% dari Rp56,8 miliar pada kuartal IV-2022 menjadi Rp118,5 miliar di kuartal akhir 2023.