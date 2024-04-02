MNC Kapital (BCAP) Kantongi Pendapatan Rp2,95 Triliun Sepanjang 2023

JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melaporkan hasil kinerja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan mengantongi pendapatan konsolidasian sebesar Rp2,95 triliun atau tumbuh 3,7% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Melansir keterangan tertulis perseroan, Selasa (2/4/2024), pendapatan BCAP tahun 2023 mayoritas berasal dari bunga dan dividen yang mencapai 63,5% dari total pendapatan konsolidasian, dengan nominal sebesar Rp1,87 triliun atau naik 12,2% yoy dari Rp1,67 triliun pada 2022.

Di samping itu, pendapatan premi bersih Perseroan tercatat meningkat 6,2% yoy menjadi Rp348,8 miliar, pendapatan digital berhasil menanjak 12,5% yoy menjadi Rp326,9 miliar, pendapatan pasar modal menyentuh Rp301,4 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah dan operasional lainnya masing-masing sebesar Rp27,4 miliar dan Rp75,0 miliar pada akhir Desember 2023.

Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp77,6 miliar pada FY-2023, dengan total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp55,9 miliar.

BACA JUGA: MNC Kapital Perluas Layanan Pembiayaan MNC Leasing

Secara kuartalan, total pendapatan Perseroan di sektor digital terus menunjukkan tren positif yaitu dari Rp70,7 miliar pada kuartal III-2023 menjadi Rp80,6 miliar pada kuartal IV-2023, atau meningkat 13,9%. Pendapatan premi bersih juga mengalami peningkatan sebesar 46,6% dari Rp80,9 miliar di kuartal III-2023 menjadi Rp118,5 miliar pada kuartal IV-2023.

Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, pendapatan Perseroan dari premi bersih melambung hingga 108,5% dari Rp56,8 miliar pada kuartal IV-2022 menjadi Rp118,5 miliar di kuartal akhir 2023.