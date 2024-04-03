Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah Terbatas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |07:31 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah Terbatas
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.150 – 7.300.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, perkiraan menguat tepat, setelah IHSG membatasi pelemahannya pada Fibonacci 38.2%.

"Potensi pelemahan ini terbatas dan dimulainya fase bottoming dimulai. Anda bisa memilih saham-saham yang potensial untuk Anda beli di momentum pelemahan ini," tulis William dalam analisisnya, Rabu (3/4/2024).

Secara teknikal, William masih memperkirakan IHSG bergerak mixed hingga akhir pekan ini, mempertimbangkan akan terjadinya fase bottoming dimana pelemahan semakin terbatas dan IHSG menguat kembali.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 31.92 poin (+0.44%) menuju 7236,98 pada perdagangan hari Selasa 2 April 2024.

