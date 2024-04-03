Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah 0,32% ke Level 7.214

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |09:55 WIB
IHSG Dibuka Melemah 0,32% ke Level 7.214
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (3/4/2024). IHSG hari ini turun 0,32% di 7.214,02 pada Rabu (3/4/2024).

Beberapa menit berjalan indeks masih bertahan di zona merah. Sebanyak 184 saham menguat, sebanyak 219 saham turun, sementara 185 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp1,67 triliun dari net-volume 2,11 miliar saham yang diperdagangkan hingga pukul 09:22.

LQ45 melemah 0,90% di 959,66, indeks JII turun 0,30% di 529,36, indeks MNC36 merosot 0,78% di 368,19, dan IDX30 jatuh 0,78% di 487,97.

Sektor yang turun antara lain bahan baku 0,43%, keuangan 0,67%, infrastruktur 0,02%, konsumer nonsiklikal 0,37%, konsumer siklikal 0,50%, industri 0,42%, properti 0,32%, teknologi 0,24%. Sedangkan yang naik hanya energi 0,60%, kesheatan 0,23%, dan transportasi 0,48%.

Halaman:
1 2
