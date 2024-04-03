IHSG Dibuka Melemah 0,32% ke Level 7.214

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (3/4/2024). IHSG hari ini turun 0,32% di 7.214,02 pada Rabu (3/4/2024).

BACA JUGA: Cek Rekomendasi Saham saat IHSG dalam Tren Penurunan

Beberapa menit berjalan indeks masih bertahan di zona merah. Sebanyak 184 saham menguat, sebanyak 219 saham turun, sementara 185 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp1,67 triliun dari net-volume 2,11 miliar saham yang diperdagangkan hingga pukul 09:22.

BACA JUGA: Ada Peluang IHSG Rebound Hari Ini

LQ45 melemah 0,90% di 959,66, indeks JII turun 0,30% di 529,36, indeks MNC36 merosot 0,78% di 368,19, dan IDX30 jatuh 0,78% di 487,97.

Sektor yang turun antara lain bahan baku 0,43%, keuangan 0,67%, infrastruktur 0,02%, konsumer nonsiklikal 0,37%, konsumer siklikal 0,50%, industri 0,42%, properti 0,32%, teknologi 0,24%. Sedangkan yang naik hanya energi 0,60%, kesheatan 0,23%, dan transportasi 0,48%.