HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Peluang IHSG Rebound Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |08:14 WIB
Ada Peluang IHSG <i>Rebound</i> Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ada peluang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound pada perdagangan Rabu (3/4/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, rebound IHSG di Selasa (2/4/2024) membuka peluang technical rebound lanjutan ke kisaran 7.230-7.250 hari.

“Secara teknikal, IHSG membentuk pola dragonfly doji atau hammer bersamaan dengan rebound Selasa kemarin,” kata Valdy dalam risetnya, Rabu (3/4/2024).

Valdy mengatakan, pelemahan IHSG tertahan seiring dengan tertahannya pelemahan nilai tukar Rupiah di bawah Rp16.000 per USD. Di samping itu, pemerintah menyampaikan rencana intervensi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik menyusul pelemahan signifikan nilai tukar dalam sepekan terakhir.

Pasar juga tampaknya merespons positif rencana penerapan diskon tarif tol di beberapa ruas tol mulai 3 April 2024. Selain diharapkan dapat memecah waktu mudik, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat di libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

