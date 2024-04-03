Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Lanjutkan Koreksi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan menguji area support di 7.099 dan akan berpeluang menguat kembali untuk menguji 7.432 hingga 7.600.

BACA JUGA: IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah Terbatas

"Namun, pada label merah, apabila IHSG menembus support 7.099 maka IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya menguji 6.931-7.021," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (3/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.099, 7.045 dan resistance 7.396. 7.454.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ASII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5.175-5.225

Target Price: 5.400, 5.700

Stoploss: below 5.100