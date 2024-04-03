Sri Mulyani: Pencairan THR PNS, TNI, Polri dan Pensiunan Hampir 100%

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, TNI/Polri, dan pensiunan hamper selesai.

“Secara umum, realisasi THR untuk ASN/TNI/Polri maupun pensiunan sudah hampir 100% tersalurkan,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (3/4/2024).

Dia merinci realisasi penyaluran THR untuk ASN pusat dan TNI/Polri tercatat sebesar Rp15,15 triliun untuk 2,08 juta pegawai telah dibayarkan oleh 13.205 satuan kerja dari 13.210 satuan kerja (99,96%).

Penyaluran THR PNS sebesar Rp8,40 triliun untuk 1,03 juta pegawai, THR PPPK Rp347,63 miliar untuk 79.455 pegawai, THR anggota Polri Rp3,42 triliun untuk 474.141 personel, dan THR prajurit TNI Rp3 triliun untuk 492.701 personel.

Sementara realisasi penyaluran THR untuk pensiunan tercatat sebesar Rp11,33 triliun untuk 3,54 juta pensiunan dari 3,55 juta pensiunan (99,76%).