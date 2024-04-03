Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berantas Calo! Mentan Temukan Indikasi Puluhan Oknum Pengusaha-Pegawai Kementan Permainkan Proses Pengadaan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:43 WIB
Berantas Calo! Mentan Temukan Indikasi Puluhan Oknum Pengusaha-Pegawai Kementan Permainkan Proses Pengadaan
Mentan Amran Sulaiman soal pegawai Kementan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman temukan puluhan oknum yang terdiri dari pengusaha dan pegawai Kementerian Pertanian yang terindikasi permainkan proses pengadaan alat pertanian hingga, sarana produksi, benih hingga pupuk.

Hal itu dapati setelah Amran mengumpulkan puluhan pengusaha hingga pegawai Kementan di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024).

"Sengaja kami kumpulkan seluruh mitra Kementerian Pertanian kemarin untuk alat mesin pertanian, pupuk dan seterusnya sarana produksi, kita ini pelayan, kita layani pengusaha dengan baik Tanpa transaksi, tanpa fee," ujar Amran.

Lebih lanjut Amaran menjeaskan puluhan nama-nama tersebut didapatkan dari para pelaku usaha yang dikumpulkan dalam satu forum, kemudian diberikan secarik kertas dan dimintai untuk menulis kendalaa dalan proses pengadaan di Kementerian Petanian.

"Jangan main-main, jangan ada calo. Ada beberapa calon tadi disebut namanya, tolong saya minta kepada Pak Dirjen, ada Pak Irjen, calon itu jangan, tidak boleh berkeliaran di sini, tidak boleh masuk di sini," sambungnya.

Halaman:
1 2
