Tarif Diskon 20%, Jakarta ke Semarang Lewat Tol Jadi Rp320.000 saat Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Diskon tarif tol 20% saat mudik Lebaran 2024 sudah berlaku mulai hari ini. Salah satu ruas tol yang memberlakukan diskon tarif tol 20% adalah Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang.

Potongan tarif tol tersebut hanya berlaku untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada arus mudik.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana mengatakan, pemberlakuan potongan tarif tol bertujuan mendistribusikan lalu lintas yang diprediksi mulai meningkat Jumat mendatang.

Selain itu, menghindari terkonsentrasi satu titik waktu pada puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada Sabtu (6/4/2024).

“Hal ini sejalan dengan imbauan pemerintah untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal serta menghindari puncak arus mudik sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu pemberlakuan potongan tarif tol ini untuk menghindari wilayah yang berpotensi menjadi titik kepadatan di jalan tol Jasa Marga Group khususnya dari Jakarta sampai Semarang,” ujar Lisye.

Dia mencatat, potongan tarif hanya akan berlaku jika transaksi dilakukan dengan menggunakan uang elektronik (e-toll). Potongan tarif tidak berlaku apabila transaksi dengan saldo e-toll tidak mencukupi atau tidak terbaca asal dan golongan kendaraan.

“Untuk itu sebelum memulai perjalanan, sekali lagi pastikan kecukupan saldo e-toll minimal Rp500.000 untuk kendaraan golongan I yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang untuk menghindari kekurangan saldo saat melakukan transaksi di GT Kalikangkung untuk menghindari antrian di gerbang tol,” paparnya.

Lisye menyebut, potongan tarif 20% akan diberlakukan bagi semua golongan kendaraan. Untuk perjalanan menerus tersebut, pengguna jalan akan melewati beberapa ruas jalan tol baik jalan tol Jasa Marga Group diantaranya Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci.

Lalu, Batang-Semarang dan Semarang Seksi ABC serta jalan tol Non Jasa Marga Group di antaranya Cikampek-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang dan Pemalang-Batang.

Pemberlakuan potongan tarif tol juga dihitung pada saat melakukan tap out di gerbang tol keluar yaitu di GT Kalikangkung pada periode arus mudik atau GT Cikampek Utama pada periode arus balik sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan.

Sehingga, potongan tarif menjadi tidak berlaku apabila pengguna jalan tap out pada hari terakhir pemberlakuan potongan tarif melebihi pukul 05.00 WIB.

“Maka dari itu, kami menghimbau pengguna jalan untuk mempersiapkan waktu perjalanan pada arus mudik dan arus balik sebaik mungkin agar dapat memanfaatkan potongan tarif 20 persen,” ucap dia.

Besaran potongan tarif tol 20% untuk perjalanan menerus arus mudik dari Jakarta menuju Semarang hanya berlaku Rabu-Jumat pukul 05.00 WIB, hanya untuk asal GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung) menjadi sebagai berikut: