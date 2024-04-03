Mentan: Jangan Ada Calo Berkeliaran di Kementan!

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amaran Sulaiman siap membasmi calo-calo dalam proses pengadaan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian di Kementan.

Menurutnya, hadirnya calo menjadi hambatan dalam pengembangan sektor pertanian. Sebab terkadang pelaku usaha yang kadang punya produk lebih bagus, acap kali kalah tender dengan pengusaha yang sudah bekerjasama dengan pihak calo.

"Jangan main-main, jangan ada calo. Ada beberapa calo tadi disebut namanya, tolong saya minta kepada Pak Dirjen, ada Pak Irjen, calon itu tidak boleh berkeliaran di sini, tidak boleh masuk di sini," ujar Mentan Amran di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rabu (3/4/2024).

Mentan Amran juga mengimbau para pelaku usaha untuk mengikuti mekanisme pengadaan secara online, hal itu untuk mengurangi pertemuan tatap muka yang lebih rentan terjadi praktik-praktik calo.

"Kalau bertamu kita siapkan ruang pelayanan, nggak boleh sendirian, nggak boleh berdua, minimal tiga. Tetapi yang terpenting adalah kita layani dengan baik seluruh pengusaha," sambungnya.

Mentan menambahkan saat ini pihaknya sudah memiliki Inspektur Jenderal (Irjen) berbintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi bernama Setyo Budiyanto. Diketahui, Setyo bukan orang baru dalam melakukan penindakan. Dia tercatat pernah menduduki Kapolda hingga salah satu petinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).