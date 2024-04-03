Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anggaran Pembangunan IKN 2024 Capai Rp35,45 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |05:16 WIB
Anggaran Pembangunan IKN 2024 Capai Rp35,45 Triliun
Anggaran pembangunan IKN (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjabarkan terkait alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.

Menteri PUPR Basuki menyebutkan dukungan alokasi infrastruktur IKN 2024 mencapai Rp35,45 triliun. Pengalokasian anggaran IKN 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu sebesar Rp24 triliun. Peningkatan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk masing-masing unit kerja Kementerian PUPR, terutama Ditjen SDA, Cipta Karya, Bina Marga, dan Perumahan.

"Pada tahun 2024 dukungan infrastruktur IKN dialokasikan Rp35,45 triliun kalau di 2023 tadi ada Rp24 triliun jadi hingga saat ini sudah sekitar Rp60 triliun totalnya," ujar Menteri Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/4/2024).

Lebih lanjut, Menteri Basuki merinci Ditjen Sumber Daya Air memiliki tugas untuk membangun sistem pengendalian banjir di DAS (Daerah Aliran Sungai) Sangai, penyempurnaan bendungan Sepaku Semoi yang saat ini sudah hampir rampung, dan pembangunan embung di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).

Kemudian Ditjen Bina Marga di IKN akan dialokasikan sekitar Rp16,67 triliun untuk melakukan pembangunan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan distrik di kawasan IKN, Jalan Tol IKN seksi 3A,3B,5A,5B,6A,6B, serta landasan pacu bandara VVIP IKN.

Halaman:
1 2
