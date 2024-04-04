Pergerakan IHSG Hari Ini Melemah Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melemah pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.150 – 7.300.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya bisa dilihat pergerakan IHSG masih melemah pada perdagangan kemarin, namun perlu diperhatikan bahwa lowest IHSG pada hari Senin 1 April 2024 (7137) tidak tersentuh kembali, sebagai support psikologis, sebelum 7137 ada 7150 yang perlu diperhatikan juga.

"Jika level ini berhasil dipertahankan, maka bottoming IHSG terkonfirmasi, dan akan ada banyak saham untuk buy on weakness, penentuannya ada pada pergerakan hari ini," tulis William dalam analisisnya, Kamis (4/4/2024).

Secara teknikal, William masih memperkirakan IHSG bergerak mixed hingga akhir pekan ini, mempertimbangkan akan terjadinya fase bottoming di mana pelemahan semakin terbatas dan IHSG menguat kembali.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

KLBF, sell on strength, support 1.430, resistance 1.520.

Pengujian resistance pada 1.520, namun tidak terdukung volume sehingga memiliki probabilitas untuk gagal dan melemah kembali.