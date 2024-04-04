JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi koreksi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.123 - 7.254.
CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pola gerak IHSG terlihat masih dibayangi oleh gelombang tekanan yang terlihat belum mereda.
“Sedangkan jelang rilis data perekonomian cadangan devisa diharapkan dapat menjadi sentimen yang dapat menopang pergerakan IHSG,” tulis William dalam risetnya, Kamis (4/4/2024).
Menurut William, selama support level terdekat dapat dipertahankan di tengah tekanan yang berlangsung maka peluang IHSG untuk kembali pada jalur uptrend jangka pendeknya masih terbuka.