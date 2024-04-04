IHSG Hari Ini Diprediksi Koreksi Wajar

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi koreksi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.123 - 7.254.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pola gerak IHSG terlihat masih dibayangi oleh gelombang tekanan yang terlihat belum mereda.

BACA JUGA: Pergerakan IHSG Hari Ini Melemah Terbatas

“Sedangkan jelang rilis data perekonomian cadangan devisa diharapkan dapat menjadi sentimen yang dapat menopang pergerakan IHSG,” tulis William dalam risetnya, Kamis (4/4/2024).

Menurut William, selama support level terdekat dapat dipertahankan di tengah tekanan yang berlangsung maka peluang IHSG untuk kembali pada jalur uptrend jangka pendeknya masih terbuka.