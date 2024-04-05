Wall Street Ditutup Melemah Imbas Investor Masih Cerna Komentar The Fed

Wall Street Ditutup Melemah Imbas Investor Masih Cerna Komentar The Fed

JAKARTA - Wall Street berakhir melemah tajam pada perdagangan Kamis (4/4/2024) waktu setempat, karena pejabat Federal Reserve mengambil pendekatan hati-hati dalam mengomentari prospek penurunan suku bunga. Sementara investor bersiap untuk laporan utama pekerjaan bulanan AS pada hari Jumat.

Mengutip data awal Reuters, indeks S&P 500 (.SPX) kehilangan 64,03 poin, atau 1,23%, berakhir pada 5,147.46 poin, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) kehilangan 228,38 poin, atau 1,40%, menjadi 16.049,08. Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 538,44 poin, atau 1,38%, menjadi 38.588,70.

Investor juga mempertimbangkan komentar Presiden AS Joe Biden, yang menyerukan gencatan senjata segera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai perang Gaza. Harga minyak naik karena ketegangan geopolitik.

Di antara komentar para pejabat Fed, Presiden Bank Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bahwa pada pertemuan bank sentral AS bulan lalu ia memperkirakan dua kali penurunan suku bunga tahun ini tetapi jika inflasi terus terhenti, hal tersebut mungkin tidak diperlukan pada tahun ini.

BACA JUGA: Wall Street Ditutup Mixed Merespons Komentar The Fed

Sebelumnya pada hari Kamis, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin mengatakan bank sentral AS memiliki "waktu untuk menghilangkan masalah" inflasi sebelum mulai menurunkan suku bunga.