HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Bagi-Bagi Bansos Lagi

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |05:08 WIB
Presiden Jokowi Bagi-Bagi Bansos Lagi
Presiden Jokowi bagi-bagi bansos (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan bantuan social (bansos) kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bansos merupakan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

"Ini yang keempat, nanti akan dilanjutkan ke bulan berikutnya sampai bulan Juni," ungkap Presiden.

Pada Kamis, 4 April 2024, Jokowi mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk meninjau langsung ketersediaan.

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan bantuan pangan tersebut. Namun, kebijakan tersebut masih akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti akan diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho," jelas Presiden.

