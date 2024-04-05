Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hakim MK Tanya ke Sri Mulyani Cs Anggaran Jokowi Tebar Bansos dari Mana?

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:49 WIB
Hakim MK Tanya ke Sri Mulyani Cs Anggaran Jokowi Tebar Bansos dari Mana?
MK Tanya Soal Bansos yang Dibagikan Presiden. (Foto: Okezone.com/Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) bertanya soal bantuan sosial (bansos) yang dibagikan Presiden menggunakan bantuan apa, di mana dan dari mana. Hal ini untuk mengetahui apakah Presiden Jokowi benar melakukan cawe-cawe atau tidak.

Hakim Kosntitusi Arief Hidayat mengatakan, ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial terkait soal bansos yang dibagikan Persiden. Pasalnya, dalil-dalil permohonan yang diajukan menyangkut bansos.

Arif pun bertanya soal alasan Kepala Bulog Budi Waseso diganti.

"Kita mengenal lembaga ada Mensos, ada kaitan dengan Kepala Bapanas dan Kepala Bulog. Pada saat kritis itu Pak Budi Wases diganti, ada faktor apa ini yang melatarbelakangi, saya mau tanya? Jadi di situ Kepala Bapanas Arief, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitan dengan Kemensos itu apa yang ada di balik itu. Kita pingin mengerti karena ini bisa disebut juga dengan masalah cawe-cawe," ujarnya, Jumat (5/4/2024).

Pertanyaan selanjutnya untuk Menteri Sosial Tri Rismaharini soal bansos yang dibagikan Presiden Jokowi.

"Presiden waktu bagi bansos di depan istana, dan waktu keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan daerah pas kebtulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Itu menggunakan bansos apa, di mana dan dari mana," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement