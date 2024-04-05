Hakim MK Tanya ke Sri Mulyani Cs Anggaran Jokowi Tebar Bansos dari Mana?

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) bertanya soal bantuan sosial (bansos) yang dibagikan Presiden menggunakan bantuan apa, di mana dan dari mana. Hal ini untuk mengetahui apakah Presiden Jokowi benar melakukan cawe-cawe atau tidak.

Hakim Kosntitusi Arief Hidayat mengatakan, ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial terkait soal bansos yang dibagikan Persiden. Pasalnya, dalil-dalil permohonan yang diajukan menyangkut bansos.

Arif pun bertanya soal alasan Kepala Bulog Budi Waseso diganti.

"Kita mengenal lembaga ada Mensos, ada kaitan dengan Kepala Bapanas dan Kepala Bulog. Pada saat kritis itu Pak Budi Wases diganti, ada faktor apa ini yang melatarbelakangi, saya mau tanya? Jadi di situ Kepala Bapanas Arief, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitan dengan Kemensos itu apa yang ada di balik itu. Kita pingin mengerti karena ini bisa disebut juga dengan masalah cawe-cawe," ujarnya, Jumat (5/4/2024).

Pertanyaan selanjutnya untuk Menteri Sosial Tri Rismaharini soal bansos yang dibagikan Presiden Jokowi.

"Presiden waktu bagi bansos di depan istana, dan waktu keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan daerah pas kebtulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Itu menggunakan bansos apa, di mana dan dari mana," ujarnya.