Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk UMKM, Begini Caranya

JAKARTA - Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa LKPP terus membuka peluang pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi bisa terlibat secara maksimal. Untuk itu, LKPP pun melakukan sosialiasasi pengadaan barang dan jasa ke pondok-pondok pesantren.

Hendi panggikan Kepala LKPP menyebutkan, pentingnya para santri memiliki jiwa santripreneur untuk bisa turut berkontribusi dalam kemajuan bangsa, khususnya dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

“Santri bisa menjadi apa saja, tidak terbatas pada aktivitas keagamaan saja, bisa menjadi abdi negara, musisi, penulis, termasuk menjadi wirausaha. Jadi wirausaha pun tidak harus punya modal dulu, yang penting kreatif dan punya fighting spirit,” ujarnya, Jumat (5/4/2024).

Lebih lanjut, Hendi pun mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah, terkhusus melalui platform E-Katalog.