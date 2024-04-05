Game Penghasil Uang Sehari Rp100 Ribu

JAKARTA - Game penghasil uang sehari Rp100 ribu. Ternyata ada beberapa game yang bisa menghasilkan uang sehari Rp100 ribu.

Kecanggihan teknologi saat ini memudahkan siapa saja mendapatkan uang tambahan, salah satunya melalui game.

Sudah banyak game dari aplikasi yang ternyata dapat diakses melalui handphone dan dapat menghasilkan uang.

Apalagi saat ini Lebaran akan segera tiba. Hal tersebut sangat mendukung untuk mencari penghasilan tambahan untuk diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Berikut ini game penghasil uang sehari Rp100 ribu sesuai penelusuran Okezone.

1. Crazy Dog

Crazy Dog juga menjadi salah satu game penghasil uang yang terbukti secara resmi. Melalui game ini, pengguna hanya perlu menyelesaikan misi kumulatif yang telah disediakan.

2. Million Quiz

Million Quiz adalah aplikasi game yang digunakan dengan cara mengisi kuis. Hanya dengan melakukan hal tersebut, pengguna dapat menghasilkan uang dengan mudah.