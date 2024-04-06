Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Penghasil Timah Terbesar di ASEAN, Nomor 1 Indonesia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |17:02 WIB
6 Penghasil Timah Terbesar di ASEAN, Nomor 1 Indonesia
Penghasil timah terbesar di ASEAN (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – 6 penghasil timah terbesar di ASEAN nomor 1 Indonesia. Di kawasan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar.

Pada tahun 2019 lalu, negara kita mampu menghasilkan timah sebanyak 77,5 ribu ton. Timah merupakan hasil tambang yang digunakan untuk beberapa kepentingan, salah satunya sebagai bahan baku kaleng pengganti aluminium.

Dirangkum Okezone, Sabtu (6/4/2024), berikut 6 penghasil timah terbesar di ASEAN nomor 1 Indonesia.

1. Indonesia

Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar di ASEAN adalah Indonesia. Pada tahun 2020, timah yang dihasilkan sebanyak 66 ribu ton. Meskipun terdapat penurunan, namun hal tersebut tidak lantas menggeser Indonesia sebagai negara penghasil timah paling besar nomor satu di Asia Tenggara.

2. Myanmar

Tahun 2019 lalu, negara ini menghasilkan 42 ribu ton timah dan tahun 2020 diketahui hasil timah negara ini sebanyak 33 ribu ton. Produksi timah terbanyak di Myanmar yaitu ada di provinsi Man Maw yang berbatasan langsung dengan China.

3. Vietnam

Vietnam menghasilkan timah sebesar 5,5 ton timah pada tahun 2019 dan 4,9 ribu ton saat tahun 2020 lalu. Sama halnya dengan Indonesia, hasil timah di Vietnam digunakan untuk keperluan domestik dan diekspor.

Halaman:
1 2
