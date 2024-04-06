Mudik 2024, Arus Lalin di Ruas Tol Cipali Naik 92%

JAKARTA - Arus lalu lintas mudik 2024 di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) naik 92% dibandingkan dengan Lalu Lintas Harian Rata - rata (LHR) normal. Persentase ini tercatat pada H-5 Lebaran, kemarin.

Sementara itu, total kendaraan yang akan melewati salah satu ruas Tol Trans Jawa ini selama Sabtu (6/4/2024) diprediksi mencapai 117.000 unit kendaraan.

“Arus lalu lintas di ruas tol Astra Infra terpantau mulai mengalami peningkatan signifikan pada tanggal 5 April 2024 dibandingkan LHR. Sebanyak 92% pada Astra Infra Toll Road Cikopo - Palimanan,” ujar Group Chief Operating Officer Astra Infra, Billy Perkasa Kadar.

Untuk mengurangi potensi kepadatan di gerbang tol, Astra Infra mengimbau pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan cerdas, menyiapkan saldo e-toll dan melebihkan 20-30% dari biaya yang diestimasikan.

Tak lupa, keselamatan berkendara juga patut diperhatikan seperti menjaga batas aman, serta beristirahat di rest area atau di luar jalan tol jika lelah, mengantuk, atau telah berkendara selama 4 jam berturut-turut.