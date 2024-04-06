Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik 2024, Arus Lalin di Ruas Tol Cipali Naik 92%

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:19 WIB
Mudik 2024, Arus Lalin di Ruas Tol Cipali Naik 92%
Arus lalin Cipali naik 92% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas mudik 2024 di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) naik 92% dibandingkan dengan Lalu Lintas Harian Rata - rata (LHR) normal. Persentase ini tercatat pada H-5 Lebaran, kemarin.

Sementara itu, total kendaraan yang akan melewati salah satu ruas Tol Trans Jawa ini selama Sabtu (6/4/2024) diprediksi mencapai 117.000 unit kendaraan.

“Arus lalu lintas di ruas tol Astra Infra terpantau mulai mengalami peningkatan signifikan pada tanggal 5 April 2024 dibandingkan LHR. Sebanyak 92% pada Astra Infra Toll Road Cikopo - Palimanan,” ujar Group Chief Operating Officer Astra Infra, Billy Perkasa Kadar.

Untuk mengurangi potensi kepadatan di gerbang tol, Astra Infra mengimbau pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan cerdas, menyiapkan saldo e-toll dan melebihkan 20-30% dari biaya yang diestimasikan.

Tak lupa, keselamatan berkendara juga patut diperhatikan seperti menjaga batas aman, serta beristirahat di rest area atau di luar jalan tol jika lelah, mengantuk, atau telah berkendara selama 4 jam berturut-turut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement