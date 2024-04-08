Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Fungsional Japek II Selatan Dibuka Imbas Kecelakaan Maut KM 58

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:27 WIB
Tol Fungsional Japek II Selatan Dibuka Imbas Kecelakaan Maut KM 58
Jasa Marga Fungsionalkan Tol Japek 2 Selatan. (Foto: okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) membuka jalur fungsional Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan , setelah terjadinya kecelakaan di KM58 ruas Tol Jakarta - Cikampek. Hal ini untuk mendistribusikan lalin dari arah Jalan Tol Cipularang menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Direktur Utama PT JJS Charles Lendra menjelaskan, pengalihan arus lalu lintas ke jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalin di Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagai dampak dari penanganan dan evakuasi kejadian kecelakaan di Km 58+600 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

"Jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan dibuka atas diskresi Kepolisian. Dalam membuka jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan, kami beserta pihak Kepolisian juga memantau tidak ada kepadatan lalu lintas di Jalan Provinsi (Jalan Industri) setelah akses keluar dari jalur fungsional," ujar Charles, Senin (8/4/2024).

Charles menambahkan, jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan dibuka hanya untuk kendaraan kecil/golongan I (non bus), dengan kecepatan maksimal kendaraan 60 Km/Jam. Untuk masuk jalur fungsional, pengguna jalan dapat bersiap menjelang akses masuk jalur fungsional yang berada di KM 76+400 Jalan Tol Cipularang arah Jakarta.

PT JJS telah menyediakan rambu petunjuk yang dipasang 1 KM, 500 M, 200 M dan di persimpangan sebelum akses masuk jalan tol. Rambu peringatan juga telah dipasang agar pengguna jalan yang hendak menggunakan jalur alternatif dapat bersiap sebelum masuk jalur.

Pengguna jalan dari arah Bandung dapat masuk jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan Segmen Sadang-Kutanegara melalui Km 76+400 Jalan Tol Cipularang, keluar ke arah Sadang, kemudian putar balik di atas Simpang Susun menuju ruas tol fungsional.

1 2
