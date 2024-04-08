H-2 Lebaran, 19.565 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir

JAKARTA - Stasiun Gambir memberangkatkan 19.565 penumpang dengan total 41 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) pada H-2 Lebaran, Senin (8/4/2024).

Angka ini menambah total penumpang KAJJ yang berjumlah 46.973 pada hari ini. Sebagian besar untuk daerah operasional I masih berasal dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 26.618 dengan total 38 perjalanan KAJJ.

“Ini masih dapat berubah mengingat penjualan secara online maupun goshow masih berlangsung s.d jadwal keberangkatan,” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Senin (8/4/2024).

Hingga Senin (8/4), sebanyak 782.841 tiket telah terjual untuk keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Dari Stasiun Gambir terjual sebanyak 259.454 tiket dengan 40 perjalanan KAJJ per hari.

Sedangkan keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen terjual sebanyak 523.387 tiket dengan 37 perjalanan KAJJ per hari.