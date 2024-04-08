Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

H-2 Lebaran, 19.565 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |14:29 WIB
H-2 Lebaran, 19.565 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir
Pemudik kereta api pada Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Gambir memberangkatkan 19.565 penumpang dengan total 41 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) pada H-2 Lebaran, Senin (8/4/2024).

Angka ini menambah total penumpang KAJJ yang berjumlah 46.973 pada hari ini. Sebagian besar untuk daerah operasional I masih berasal dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 26.618 dengan total 38 perjalanan KAJJ.

“Ini masih dapat berubah mengingat penjualan secara online maupun goshow masih berlangsung s.d jadwal keberangkatan,” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Senin (8/4/2024).

Hingga Senin (8/4), sebanyak 782.841 tiket telah terjual untuk keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Dari Stasiun Gambir terjual sebanyak 259.454 tiket dengan 40 perjalanan KAJJ per hari.

Sedangkan keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen terjual sebanyak 523.387 tiket dengan 37 perjalanan KAJJ per hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement