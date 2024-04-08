4 Fakta Bernard Arnault, Orang Paling Kaya di Dunia dengan Harta Rp3.536 Triliun

JAKARTA - Bernard Arnault mendapat gelar orang paling kaya di dunia 2024 versi Forbes. Pasalnya, kekayaan Arnault mencapai Rp3.563 triliun tahun ini.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (8/4/2024), berikut fakta-fakta soal Bernard Arnault orang terkaya di dunia 2024.

1. Kekayaan Arnault

Bernard Arnault, Ketua dan CEO, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton memiliki kekayan USD222,4 miliar setara Rp3.536 triliun (kurs Rp15.900 per USD) atau naik USD3,1 miliar. Sebelumnya, para miliarder lebih kaya dari ini, dengan total kekayaan USD14,2 triliun, naik USD2 triliun dari tahun 2023.

2. Bisnis Milik Arnault

Berdasarkan data Forbes, Bernard Arnault mengawasi kerajaan LVMH yang terdiri dari 75 merek fesyen dan kosmetik, termasuk Louis Vuitton dan Sephora.