7,3 Juta Orang Diprediksi Mudik Naik Kereta hingga Whoosh di Lebaran 2024

JAKARTA - Pemerintah memprediksi jumlah penumpang kereta api pada mudik Lebaran 2024 sebesar 7,3 juta orang. Jumlah itu dihitung dari pengguna kereta Api, kereta cepat whoosh, dan kereta rel listrik (KRL).

"Estimasi jumlah penumpang diperkirakan mencapai 7,3 juta," ucap Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Posko angkutan Lebaran 2024 sudah disiapkan dan akan diberlakukan selama 12 hari wajib memastikan keselamatan dan keamanan. Posko itu mulai tanggal 5 April-16 April 2024.

Kartika meminta seluruh jajaran direksi KAI dapat melakukan monitoring memastikan seluruh petugas KAI menjalankan standar dan prosedur dengan disiplin. Upaya ini dilakukan agar seluruh perjalanan lancar.

“Memastikan seluruh komponen yang mengawal mudik 2024 dari KAI, Perhubungan, aparat keamanan, Basarnas, semua bisa bekerja dengan maksimal, memastikan pengguna KAI nyaman, aman, selamat, kembali lagi dengan selamat,” katanya.

Kartika juga mengimbau untuk waspada terhadap bencana alam dan memastikan seluruh prasarana dalam kondisi yang baik dan tentunya akan ada keterlibatan dengan Basarnas, jika ada bencana alam pihaknya yang bekerja dilapangan pun siap dan melakukan tindakan darurat dengan cepat.

Sementara itu, Dirut KAI Didiek Hartantyo mengatakan, masa-masa angkutan lebaran merupakan angkutan puncak, dan KAI akan mulai pada hari jumat 5 april sampai dengan tanggal 16 april, walaupun secara angkutan lebaran KAI sudah memulai sepuluh hari sebelum lebaran dan sepuluh hari setelah lebaran, serta persiapan sudah disiapkan sebelumnya.

Masa angkutan lebaran sebanyak 22 hari mulai dari tanggal 31 maret 2024 sampai dengan tanggal 21 april 2024, sementara untuk masa poskonya ada 12 hari dari tanggal 5 april sampai dengan 16 april 2024. Jadi selama 22 hari masa angkutan lebaran dan 12 hari posko.

“Yang namanya posko adalah bahwa seluruh jajaran kereta api itu turun kelapangan, melakukan pengecekan dilapangan, dan meyankinkan persiapan persiapan yang kita lakukan itu dilakukan di lapangan," ucapnya