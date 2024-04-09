Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

370.872 Penumpang Mudik Naik Kereta Hari Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |15:04 WIB
370.872 Penumpang Mudik Naik Kereta Hari Ini
Penumpang Kereta Meningkat di H-2 Lebaran. (Foto: oKezone.com/KAI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memberangkatkan 370.872 pemudik pada H-2 Lebaran 2024. Sebagian besar merupakan pemudik dari Stasiun Pasar Senen.

Manajer Humas PT KAI (Persero) Daop 1, Ixfan Hendriwintoko mengatakan pemudik menuju berbagai macam kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Jawa Barat.

"Angka tersebut tergolong tinggi, mencapai 94% dari ketersediaan tempat duduk dari 31 Maret sampai 8 April yaitu 395.652 tempat duduk," kata Ixfan di Jakarta, Senin (8/4/2024).

Adapun per hari ini (8/4), total penumpang yang berangkat menggunakan transportasi kereta api jarak jauh (KAJJ) sebanyak 46.973 penumpang dengan 79 perjalanan KAJJ.

Rinciannya penumpang naik dari Stasiun Gambir sebanyak 19.565 penumpang dengan 41 perjalanan KAJJ.

Telusuri berita finance lainnya
