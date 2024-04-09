Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Kemenhub Duga Ada Faktor Kelelahan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau agar seluruh pemudik tetap mengutamakan keselamatan dan beristirahat apabila merasa kelelahan di perjalanan. Hal ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan antara bus dengan dua minibus di KM 58 + 600 arah Jakarta ruas Tol Jakarta - Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada hari Senin (8/4/2024) kemarin.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menyampaikan turut berbela sungkawa dan prihatin atas kejadian kecelakaan yang melibatkan Bus Primajasa bernomor polisi B 7655 TGD, dengan satu unit Daihatsu Grandmax bernomor polisi B 1635 BKT dan kendaraan Daihatsu Terios bernomor polisi E 1399 MF di Tol Japek.

"Saat ini kami telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Namun, diduga ada faktor kelelahan pengemudi Daihatsu Gran Max sehingga mobil keluar ke jalur yang mengarah ke Jakarta," kata Hendro dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (9/4/2024).

Menindaklanjuti hal tersebut, Hendro mengimbau para pemudik untuk beristirahat apabila merasa mengantuk atau kelelahan. Istirahat bisa di dalam Rest Area dengan waktu maksimal 30 menit atau bisa juga keluar tol terlebih dahulu untuk mencari tempat istirahat yang lebih nyaman.