Cerita Pemudik 2024, Rela Habiskan Jutaan Rupiah demi Pulang Kampung

JAKARTA - Mudik ke kampung halaman sudah tradisi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan ada masyarakat yang mengaku tidak masalah merogoh kocek cukup dalam demi bisa berkumpul bersama keluarga besar di kampung halaman saat Lebaran.

Salah satunya Anis, pemudik asal Tangerang Selatan ini mengeluarkan biaya Rp400 hingga Rp500 ribu untuk sekali perjalanan mudiknya ke Jawa Tengah. Dia bercerita mudik bersama sang Ibu.

"Aku dapat di harga tiket Rp400 sampai Rp500 ribu sekali berangkat. Berangkat mudik bersama ibu, kalau nanti pulangnya bersama bapak. (Pulang ke Jakarta) tanggal 16 April 2024, harga (tiket keretanya) sama sih, Rp400 sampai Rp500 ribu juga, di jam 2 siang sampai sini sekitar jam 7 malam," tutur Anis kepada MNC Portal Indonesia ketika ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (9/4/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Stasiun Pasar Senen memang masih dipadati para pemudik pada H-1 Lebaran 2024.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat 44.747 pemudik diperkirakan berangkat hari ini dari seluruh stasiun di Jakarta dan sekitarnya. Sementara dari Stasiun Pasar Senen tersendiri, tercatat akan memberangkatkan sekitar 24.681 pemudik.

"Angka-angka itu masih kemungkinan berubah mengingat penjualan secara online maupun go show masih berlangsung sampai dengan jadwal keberangkatannya," jelas Manager Humas PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko kepada MNC Portal Indonesia.