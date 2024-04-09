Kisah Pemudik Rela Tak Tidur demi War Tiket Kereta

JAKARTA - Cerita mudik Lebaran 2024 tentu ada saja yang menarik. Seperti dialami pemudik asal Tangerang Selatan, Anis Fitriyana kala ingin membeli tiket mudik Lebaran 2024.

Anis mengakui, perjuangannya mendapatkan tiket kereta pada musim mudik inipun tidaklah mudah. Dia bahkan mengaku sampai tidak tidur demi bisa mendapatkan tiket kereta yang dibelinya secara online.

Namun dia bersyukur karena akhirnya bisa mendapatkan tiket Kereta Api Sawunggalih meski keberangkatan H-1 Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini.

"(Jadi) Aku dapat tiket di hari Jumat. Aku lumayan ngewar ya kalian juga pasti sudah pada tahu war tiket kereta bagaimana, sampai engga tidur. (Tapi) ya bersyukur deh masih dapat tiket kereta," tutur Anis kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (9/4/2024).

Diungkapkan Anis, perjalanan mudiknya tahun ini ditemani sang ibunda. Namun saat kembali ke Jakarta, ayahnya akan ikut serta.