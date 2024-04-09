Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mumbai Jadi Kota Miliarder Terbanyak di Asia, Kalahkan Beijing

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:00 WIB
JAKARTA - Mumbai menjadi kota di Asia dengan jumlah miliarder terbanyak, menyalip Beijing. Hal ini menurut daftar orang kaya global Hurun Research Institute .

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kota terpadat di India menduduki posisi teratas miliarder terbanyak di Dunia.

Kota yang menduduki puncak daftar kota kaya global pada tahun 2024 adalah New York sebanyak 119 miliarder, diikuti oleh London 97 miliarder. Sedangkan di Asia, Mumbai ibukota keuangan India maju dengan 92 miliarder, menurut Hurun. Menyusul di belakangnya adalah Beijing 91 miliarder dan Shanghai 87 miliarder.

Saat ini terdapat 3.279 miliarder secara global, meningkat 5% dari tahun 2023, menurut laporan tersebut.

Menurut peringkat negara tersebut, Tiongkok masih menduduki puncak daftar dengan 814 miliarder meskipun negara tersebut kehilangan 155 miliarder dibandingkan tahun lalu. Amerika berada di urutan kedua dengan 800 miliarder, sementara India berada di urutan ketiga dengan 271 miliarder.

Amerika Serikat (AS), menambah 109 miliarder pada tahun 2023 dan hanya memiliki 14 miliarder lebih sedikit dibandingkan Tiongkok, menurut Hurun.

Kecerdasan buatan merupakan pendorong signifikan peningkatan jumlah orang miliarder di AS, menurut laporan tersebut.

Halaman:
1 2
