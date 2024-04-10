Advertisement
HOME FINANCE

Mentan Andi Amran Lebaran di Kampung Halaman, Bersyukur Pangan Dalam Negeri Mencukupi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |13:54 WIB
Mentan Andi Amran Sulaiman (Foto: Dok Kementerian Pertanian)
BONE - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah. Mentan berharap, momentum lebaran adalah momentum bagi umat islam untuk membuka pintu maaf sekaligus menabur kebaikan dalam mencapai kemenangan yang penuh berkah.

 "Saya Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI menyampaikan selamat hari raya lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita buka pintu maaf dan meraih kemenangan," ujar Mentan di Kampung Halamannya Bakunge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada Selasa, (9/4/2024).

Mentan berharap, lebaran tahun ini menjadi pemicu terhadap kenaikan produksi pangan di Indonesia. Bagi Mentan, pangan adalah kebutuhan dasar bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Tanpa pangan, sebuah negara tak bisa berdiri kokoh karena akan ada konflik sosial yang terjadi dimana-mana.

"Saya selalu katakan tanpa pangan sebuah negara itu bisa hancur karena nantinya akan terjadi konflik sosial antar masyarakatnya," katanya.

Meski demikian, dia bersyukur karena selama ini Indonesia berhasil menjadi negara paling kuat dalam urusan pemenuhan pangan. Artinya produksi yang dilakukan dari tahun ke tahun selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Halaman:
1 2 3
