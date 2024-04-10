Tas LV Milik Penumpang Kereta Berisi Uang hingga Emas 500 Gram Senilai Rp510 Juta Tertinggal, Ini Fakta Menariknya

JAKARTA - Ketika menggunakan transportasi umum seperti kereta api, seringkali dijumpai barang milik pelanggan tertinggal di dalam gerbong kereta api atau di sekitar lingkungan stasiun.

Peristiwa menarik Ini terjadi di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Ketika seorang petugas KAI Daop 4 Semarang mengembalikan barang tertinggal milik penumpang kereta, nilainya Rp500 juta lebih.

Berikut ini fakta-fakta tas LV milik penumpang berisi uang hingga emas 500 gram senilai Rp510 juta tertinggal, Jakarta.

1. Kejadian di Stasiun Semarang

Petugas itu bernama Achmad Hidayatul Ikhsan. Pada Mingggu (7/4/2024) dia menemukan sebuah tas berwana cokelat yang tertinggal di area tunggu stasiun sebelah timur.