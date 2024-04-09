Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Demi Kelancaran Arus Balik Lebaran, Menhub: Contraflow dan One Way Masih Dibutuhkan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |15:30 WIB
Demi Kelancaran Arus Balik Lebaran, Menhub: <i>Contraflow</i> dan <i>One Way</i> Masih Dibutuhkan
Menhub sebut oneway dan contraflow masih dibutuhkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai penerapan contraflow serta skema one way di ruas tol masih dibutuhkan. Hal ini demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2024.

“Kami memang melihat bahwa contraflow dan one way ini tampaknya masih dibutuhkan untuk digunakan,” kata Budi dilansir dari Antara, Selasa (9/4/2024).

Dia mengatakan pemberlakuan skema tersebut sangat penting dalam menunjang kelancaran pemudik yang melaju di jalan tol, sehingga tidak menimbulkan penumpukan kendaraan.

Budi menjamin sebelum rekayasa itu diberlakukan, pihak otoritas terkait yakni kepolisian sudah melakukan persiapan matang agar pemudik dapat melintas dengan aman dan lancar.

Dengan skema itu, kata Menhub, kondisi arus lalu lintas tetap terkendali, salah satunya seperti di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang menjadi titik krusial selama arus mudik tahun ini.

“Kalau Cipali kemarin justru berjalan baik, kami sedang memikirkan bagaimana arus balik nanti dapat dikendalikan dengan baik,” ujarnya.

Meski begitu, Budi menekankan pemerintah bersama Korlantas Polri sedang menyiapkan langkah mitigasi terkait keselamatan pemudik di jalan tol.

Halaman:
1 2
