Pemudik dengan Angkutan Umum Tembus 950 Ribu Orang, Mayoritas Naik Pesawat

Mudik Naik Pesawat Terbanyak dibanding Angkutan Umum Lainnya. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat pengguna angkutan umum Lebaran 2024 sampai dengan H-2 Lebaran mencapai 950.396 orang.

"Pada H-2 Lebaran pengguna angkutan umum Lebaran 2024 terbanyak pada angkutan udara sebanyak 274.967 orang atau 28,93% dari total penumpang angkutan umum," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam keterangan resminya, Selasa (9/4/2024).

Secara rinci, angkutan jalan pada Lebaran 2024 digunakan oleh 238.627 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 18,64% dibandingkan tahun lalu 201.138 penumpang, serta naik 116,41% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan penyeberangan sebanyak 175.997 penumpang. Jumlah ini menurun 59,8% dibandingkan tahun lalu 294.118 penumpang, namun mengalami naik 686,33% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan udara sebanyak 274.967 penumpang. Jumlah ini menurun sebanyak 1,31% jika dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 278.607 penumpang, serta naik 69,99% dibanding pergerakan normal harian.